Matthieu Hély – Penser le monde associatif

Entretien

« Accepter de « prendre le monde associatif en tant que monde du travail » procède, d’abord et avant tout, de la prise de conscience, récente dans la société française, que ce dernier ne peut être réduit aux seules questions de bénévolat, d’engagement citoyen et d’idéal démocratique, qu’il permettrait de restaurer en incarnant une alternative à la « crise » de la représentation politique. » M. Hély



Le monde associatif représente près de deux millions d’emplois en France. Pensé comme un lieu d’expérimentation sociale, professionnelle voire politique, il est souvent considéré comme « à part », à part du marché et du monde du travail plus « traditionnel ». Mais, de plus en plus professionnalisé, il interroge désormais nos pratiques, notre rapport au travail, à la collectivité et à l’engagement.

Matthieu Hély, sociologue à l’Université Saint-Quentin-en-Yvelines et auteur de deux ouvrages (L’économie sociale et solidaire: de l’utopie aux pratiques et Les métamorphoses du monde associatif) revient avec la Grenouille sur ces questions.



Quelques articles pour aller plus loin:

- Quelle professionnalisation pour le monde associatif ? Entretien de M. Hély

- L’économie sociale et solidaire n’existe pas. Article de M. Hély

- André Gorz (extrait sonore utilisé ici), « Bâtir la société du temps libéré », article (Monde Diplomatique)

Par Margaux Wartelle