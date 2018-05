Massalia fait 30 ans : dépendaison d’anniversaire !

30 printemps et toujours aussi frais !

En novembre 2017, le Théâtre Massalia célébrait son anniversaire ans avec un w eekend festif, qui inaugurait une saison drôle, numérique, tendre et ravissante. Premier théâtre de France consacré à la marionnette, ensuite structure fondatrice du projet de la Friche Belle de Mai et aujourd’hui scène conventionnée pour la création jeune public tout public, le Massalia a conquis la ville et le public !

Et ce n’est pas fini ! Avant la fin de la saison, du 25 au 27 mai, préparez vous à un autre un tour de danse et de fête pour un weekend de clôture qui ne va pas faire l’économie de surprises !

La Grenouille a attrapé l’équipe du Massalia à l’aube des festivités pour une émission format famille… artistique ! Un studio peuplé de visages et de souvenirs, où les trompettes sonnent fort au rythme des vœux cueillis d’un arbre et où les cadeaux sont emballés dans du papier son !

Avec la complicité de Claire Rengade, artiste et metteuse en scène en résidence au Théâtre Massalia, les trois huit vous proposent un moment de conversation intime, fraîche et émouvante, parsemée de Oh! et de rires.



LONGUE VIE AU MASSALIA !

Toutes les infos sur la programmation du weekend de clôture :

http://www.theatremassalia.com/evenement/cloture-de-saison-faisons-fete-a-nos-30-prochaines-annees/