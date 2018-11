L’Instant d’Eux #38 – Maura Guerrera, soleil de Sicilia !

Avanti ! Notre invitée est un « feel-good movie » à elle toute seule.

Peut-être parce qu’elle est née à Messine, extrémité nord de la Sicile orientale, et que du coup, grâce à son accent chantant, l’été gagne toujours sur l’automne ! Peut-être aussi parce que quand elle sourit, on y croit ferme qu’après la pluie vient le beau temps…Et alors, quand elle chante, c’est un festival de lumière et de soleil !

Maura Guerrera, chanteuse et musicienne, désormais installée à Marseille, s’inspire des chants paysans issus de la tradition orale de Sicile. Et ce n’est pas tout. Elle participe à de nombreux projets divers et variés, et nous fait nous dire que les migrations musicales ont un bel avenir devant elles…

Tambourin au poing, cordes vocales grandes ouvertes, prenons ensemble le bateau pour voguer sur son flow…Vous êtes dans l’Instant d’Eux, ou plutôt l’Instant d’Elle, et vous êtes là, chez vous !

La musique de l’émission

> Cu Ti Lu Dissi – Rosa Balistreri

> Silver Lining – First And Kit

> Fides Tua (Live) – Tigran Hamasyan

Les guests de l’émission

> « Parlez moi d’elle » : Luis Ley-Scifo et Freda Ley

Pour aller plus loin

> Le site de Maura

> Le projet des Dames de la Joliette

