Les rendez-vous de l’EJCAM : La dévitalisation des centres anciens

Le 21 juin 2018, l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille et la région PACA accueillait la conférence-débat « Connaissance du territoire : « Au cœur de nos villes : la géographie contrastée des centres anciens dans la région » ».

Pour annoncer et prolonger les réflexions abordées par les intervenants, les étudiants de l’EJCAM sont allés prendre la température de quatre centres-ville de la région. A Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Gap, les habitants, les commerçants, les élus et les chercheurs soulèvent des problématiques spécifiques et transversales, qui dressent un portrait polyphonique de la mutation de nos centres urbains et historiques.







Animation : Alexia Cappuccio Chroniqueurs et reporters : Marion, Raphael, Cassandre, Alexia