Les programmes d’hiver sur La Grenouille !

Pépites, séries, entretiens, bricolages sonores, journées thématiques, rendez-vous fixes et émissions surprise… Pendant les fêtes, Radio Grenouille est en surchauffe !

Du 25 décembre au 7 janvier, la FM qui enchaîne les huit ne prend pas de pause et vous recouvre de sons, comme un grand manteau blanc !

Pour se retrouver, quelques pistes tracées au chasse-neige :

LES JOURNÉES SPÉCIALES

Le 25 décembre… >>> PitchouStar !

De 9 heures à midi, une programmation aux petits oignons pour les petits auditeurs… De 5 ans à l’infini ! Nos chers têtards auront toute une matinée pour patauger entre un mix kids fait sur mesure, une émission mini qui les scotchera au poste de radio, une heure en Claquettes Chaussettes (il faudra enlever les pantoufles !) et une fiction radiophonique plus funky que jamais.

De la musique, des rires, des animaux et des cartoons : c’est le meilleur paysage sonore pour déballer les cadeaux sous le sapin !

Le 31 décembre… >>> A table !

Montez les œufs et le volume de la radio, pour une journée entièrement dédiée à a bouffe et aux plaisirs de la table !

Le dernier jour de l’an, la Grenouille accompagne la préparation, la consommation et même la digestion du plus grand festin de l’année. Au menu : une Trilogie gastronome composée par la Cie Ouï/Dire à base d’estofinade, cochonnailles et potage ; des totènes farcis en direct dans une cuisine, un Megacombi à se lécher les babines et un mix musical et cinématographique fait avec un blender fou et inspiré !

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS, SUR LA GRENOUILLE

>>> LA PAROLE A/À L’ANTENNE…

> Mots croisées

Tous les jours, à 9 heures

Pour ceux qui se lèvent tôt, même pendant les fêtes, un choix de sons qui font bien commencer la journée, sans trop se creuser la tête !

Des mots d’artistes, de musiciens, de performeurs et de chercheurs, donc…

Mais aussi les mots que Michel Kelemenis de KLAPP tire d’un chapeau, les émois cinématographiques des personnages passées par Super 8, et une publication de la maison d’édition Le Mots et le Reste au son engagé et enragé…

Neuf heures, sur Grenouille, c’est : un entretien entre le studio, le salon, la cuisine et les étoiles,

…mais aussi « Les Mots de…Michel Kelemenis »,

…mais aussi un « Cinémoi » venu du cœur de Juliette Grimont, Vincent Thabourey, Philippe Pujol, Patrice Chiha et Kid Francescoli,

…mais aussi « L’Histoire du Rock à Marseille » avec Robert Rock Rossi et Jean-Marc Montera.

Paroles, paroles, paroles sur le huit huit huit !

> Les amis de la Grenouille

Tous les jours à 11 heures

La Grenouille a du réseau et elle le partage ! Tous les jours à 11 heures, c’est l’occasion d’écouter des émissions, des documentaires et des créations fabriqués par des amis et les radios que nous aimons.

Sur ce créneau se côtoient de grands poissons, comme France Culture et Arte Radio, et des petits indépendants. Mais les sujets, eux, sont tous de taille : le traitement médiatique de la communauté LGBT, la fin des contrats aidés, le burn out, la poésie d’une ville… Enquêtes, fictions, tables rondes et documentaires : voilà une bonne série d’excursions radiophoniques tout terrain.

> Errance et sagesse

Tous les jours, à 15 heures

« Trois heures, c’est toujours trop tard ou trop tôt pour tout ce qu’on veut faire », écrivait Sartre.

Sur la Grenouille, nous vous proposons de consacrer cette heure aux plaisirs l’écoute. C’est le moment de laisser notre esprit s’élever et s’interroger sur des chemins battus ou inconnus.

Deux images pour cette heure oisive : des pieds nus et une barbe blanche. Les premiers sont ceux des millions de migrant-e-s qui ont traversé les terres et les mers. La deuxième, celle symboliquement portée par les sages de notre temps, qui s’engagent avec passion dans des grands débats qui jamais ne s’épuisent.

Un cycle d’émission réalisé avec les voix de Métamorphoses, Les Philosophes publics, Barbara Cassin, les frères Herrou et d’autres encore…

>>> LA MUSIQUE A/À L’ANTENNE…

> Midimix

Tous les jours, à 12 heures

Pour accompagner vos repas de famille, rien de mieux qu’un bon mix fait maison par les DJ résidents de la Grenouille !

> Les Killeuses du Rap

Tous les jours, à 13 heures

On balance des rimes à perdre haleine, dans un tour du monde qui traverse toutes les terres bousculées par les secousses du rap. Les femmes sont à l’épicentre : la Grenouille met chaque jour en avant un titre d’une killeuse du hip hop, qui nous embarquera en Islande, aux Etats-Unis, au Brésil, en Turquie, en Afghanistan… Jusqu’à chez nous. Yo yo yo !

A 18 heures, c’est parti pour la soirée musicale !

Pour chauffer l’ambiance apéro, une sélection des meilleurs entretiens Grenouille 2017, réalisés avec nos musiciens, DJ, chanteurs et mélomanes chouchous. …Mais ce n’est pas tout: tendez l’oreille pour ne pas rater nos interview inédites, toutes à découvrir ! La line-up qux micros de la Grenouille : Christine Ott & Mathieu Gabry de Snowdrops, Osloob et Naïssam Jalal, Chloé et Vassiliena Serafimova, BCUC, Blitz The Ambassador, Bachar Mar Khalifé et bien d’autres…

Et à 19 heures, on scratche les disques jusqu’à l’usure !

Charlie O, Papastomp, Doctor Zoom, Marel et DJ Waterproof sortent leurs pochettes pour faire augmenter vos heart beats à coup de sound beats !

LE WEEKEND, SUR LA GRENOUILLE

> Super 8

Samedi et dimanche, à 9 heures

Le magazine cinéma mensuel de la Grenouille ouvre les danses du weekend, pour une heure où l’on tourne… autour des thématiques du 7ème art. Quatre rendez-vous pour libérer la parole, se perdre dans des visions psychédéliques, refaire la commune et sortir des circuits du mainstream… En compagnie d’Amandine Gay, Alejandro Jodorowsky, Mariana Otero, Lidia Zelovic, Nada Riyadh, Ayman El Amir, Kaouther Ben Hania, Claire Diao et Mariana Otero.

> La consultation rapologique

Samedi et dimanche, à 13h30

Karim Hammou, c’est le genre de gars brillant qui a la gentillesse de t’éclairer quand tu es dans l’ombre de tes propres questions. Enregistré dans le cadre du Festival Umoja à Marseille, le sociologue rapophile a accepté de se poser sur la Grenouille.

Le résultat ? La Consultation Rapologique, une série en 4 épisodes qui réfléchissent à des thématiques autour du Hip Hop/Rap – qu’est-ce que le rap ? Quel rôle y jouent les femmes ? Quel est son public ? A quelles règles obéit sa production ? …Tout ça enrobé de petits bouts de sons histoire de bouger la tête quand même !

> No Woman No Crime

Samedi et dimanche, à 15 heures

« No Woman No Crime » c’est un brouillage cinglant des genres radiophoniques et sexuels en quatre temps : N.I.K, Cette vulve vorace, Un pt’i coup de massue, R.I.P. Musiques, bruits, silences, voix, récits, dialogues, chansons, archives, s’entremêlent sans hiérarchie de valeur. Le montage, le mixage et les bruitages sont fait en direct sur scène. Ces pièces s’écoutent, se dansent ou s’observent comme un road-movie radiophonique. Un projet de Maya Bouquet et Lenka Luptakova, réalisé pour Radio Femme Fatale.

> La question politique est une question esthétique et inversement

Samedi et dimanche, à 23 heures

Une pièce sonore en quatre mouvements, restée planquée dans la poussière virtuelle des archives numériques d’Emmanuel Moreira. L’esthétique et la politique s’embrouillent et s’instillent dans les pièces de ce collage sonore, qui maille des liens entre des mondes cloisonnés. Des bricolages à l’abri de la rentabilité des formes et du souci de leur séduction, d’où surgissent les fantasmes de Barnard Stiegler, Jean-Luc Gordard, Pier Paolo Pasolini, Yoko Ono…

*son de grelots* La Grenouille emmitouflée vous souhaite des joyeuses fêtes ! *son de grelots*