HANGTIME SAISON 9 EPISODE 34 : HIPHOP EXPO

La superbe exposition « Hiphop : un âge d’or » débarque au Musée d’Art Contemporain du 13 mai au 14 janvier 2018. Les années 70 et 80 du côté de New York, les 90s marseillaises, des photos et objets rares se mêlent dans cette immense et passionnante exposition.

Hangtime reçoit cette semaine un des organisateurs de cet évènement, Siba, en direct de NYC, qui vous en dévoilera les coulisses.

PLAYLIST 23/05/2017

LOU THE HUMAN Macklemore

THE UNDERACHIEVERS Phoenix Feathers

BROTHER ALI Pen To Paper

Live Interview With Siba Giba

SNOOP DOGG (featuring Badbadnotgood & Kaytranada) Lavender

HIDDEN ORCHESTRA Still

TRACK OF THE WEEK : RADIOHEAD Exit Music (For A Film)

Saison 9 Episode 35

Aucun article lié