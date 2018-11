Grenouille-Euphonia recrute un.e Chargé.e d’Administration et de Production de projets

DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre du projet d’ensemble de Radio Grenouille & Euphonia [association, média, atelier de création sonore, producteur culturel & musical, « radio-école »], vous prendrez part à l’équipe de production de projets et de développement, en travail et relation permanente avec l’ensemble des équipes (programmation, ateliers de pratiques, création, etc.); soit une équipe de 8 personnes, en sus des 80 bénévoles-résidents.

> Domaines :

Culture, éducation & éducation populaire, arts & musiques, santé, écologie, logement, agir ensemble, citoyenneté, etc., le tout avec un ancrage à Marseille/métropole et une ouverture sur l’ailleurs.

MISSIONS

> Administration de projets :

– élaboration et suivi budgétaire des projets

– rédaction de conventions, devis et tous documents administratifs liés aux projets portés en lien avec des partenaires

– élaboration des dossiers de subventions et suivi jusqu’aux bilans des actions

> Développement et production :

– montage, écriture et suivi des projets et de leurs financements

– développement des coproductions et partenariats

– recherche de financement, veille des appels à projets, fondations, mécénat…

PROFIL DU CANDIDAT

Bagage attendu :

– En cohérence avec les missions

– Connaissance des domaines culturels, artistiques, de la communication et du territoire

– Du goût pour le travail en équipe, l’autonomie et les responsabilités (organisation, rigueur, enthousiasme)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

> Conditions :

– De préférence éligible aux contrats aidés (CUI/CAE)

– Temps plein, rémunération SMIC (mutuelle + tickets resto)

– Horaires atypiques, travail parfois le week-end et en soirée

– Période d’essai de 2 mois

– Prise de poste : janvier 2019

> Candidature :

Envoyez une lettre de motivation et un CV à Pauline Gervais : pauline@radiogrenouille.com

Date limite de candidature : 15 décembre 2018