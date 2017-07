Les sons créatifs – été 2017

Une sélection puisée dans la programmation des Sons Créatifs de cette année, entre rediffusion et inédits !

Notre créneau d’expérimentation radiophonique vous propose de tendre l’oreille et d’écouter des productions issues de résidences à l’Atelier-Studio d’Euphonia, des “cartes blanches” confiées à des artistes ainsi que des restitutions radio des workshop « Les Études Sonores ».

Sébastien Roux, Clara De Asis, Alessandro Bosetti, EriK M, Pali Meursault, Felix Blume, Pierre-Yves Macé, Michael Filler et Péroline Barbet vous entraine dans leurs univers sonores et leur écoute du monde !

A retrouver tous les dimanches de l’été à 21h

CARTE BLANCHE À ERIKM

dimanche 16 juillet 2017

eRikm compose, improvise, installe en travaillant le visuel et le sonore. Il propose ici des extraits de l’oeuvre ‘Doubse Hystérie’ ainsi que la pièce ‘Draugalimur, membre fantôme’, « une tentative de faire le lien entre la puissance des éléments et l’imaginaire des habitants [de l’Islande] »

RÉSIDENCE EUPHONIA – Michael Filler – Les Chasseurs de trains

dimanche 23 juillet 2017

Les Chasseurs de Trains est une création sonore sur les passionnés de trains, les Ferrovipathes, les Ferroviphiles, les Trainspotters, les compteurs de wagons et les modélistes ferroviaire.

Une magnifique 1ère composition pour ce jeune auteur, à la croisée du documentaire et de la création électroacoustique.

Les Chasseurs de Train, de Michael Filler a reçu une aide de la Scam*, Brouillon d’un rêve sonore et bénéficié d’une résidence à l’Atelier-Studio d’Euphonia dans le cadre du prix Phonurgia Nova 2016.

CARTE BLANCHE À FÉLIX BLUME

dimanche 30 juillet 2017

Felix a eu la gentillesse de retravailler pour nous un mix inédit de son paysage sonore ‘Aux 4 vents’ (‘À los cuatros vientos’).

Il nous propose aussi 2 cartes postales qu’il avait réalisées pour Arte Radio : ’Jouk Li Jou’ à Haiti et ‘Gran Sabana’ au Venezuela.

CARTE BLANCHE À PIERRE-YVES MACÉ

dimanche 06 août 2017

La musique de Pierre-Yves Macé propose un croisement entre l’écriture contemporaine, la création électroacoustique, l’art sonore et une certaine sensibilité rock. Il nous livre deux de ses pièces : un diptyque radiophonique réalisé en 2015 ‘Stricto Sensu, ou portrait d’une rue de Paris à travers ses réseaux wifi’ et ‘Miniatures / Song recycle’.

CARTE BLANCHE À CLARA DE ASIS

dimanche 13 août 2017

Compositrice de musique électroacoustique et guitariste expérimentale, Clara de Asis marque une volonté de dépasser les modes conventionnels de l’approche instrumentale entre composition et improvisation libre et déploie un univers atypique et radicalement personnel qui s’inscrit à l’écart de tout académisme.

Carte blanche autour de sa pratique singulière et de ses recherches musicales jusqu’à son album enregistré récemment avec le guitariste Noël Akchoté.

CARTE BLANCHE À ALESSANDRO BOSETTI

dimanche 20 août 2017

Il est italien, a longtemps vécu à Berlin et y retourne souvent, mais Alessandro est basé depuis environ deux ans à Marseille. Il présente et diffuse 3 de ses Pièces : ‘Plane Talea_1′, ‘The Notebooks’ et ’African Feedback’.

CARTE BLANCHE À PALI MEURSAULT

dimanche 27 août 2017

Artiste sonore, compositeur électroacoustique et ingénieur du son.

Il explore la musicalité cachée de la vie quotidienne, urbaine ou laborieuse, par la prise de sons de terrain et le bricolage électronique.

Sa recherche a pris la forme de disques, performances, créations radiophoniques ou installations ; il travaille parfois pour le cinéma ou le spectacle vivant ; parfois il écrit, il parle ou enseigne.

Ici, on l’écoute…

CARTE BLANCHE À SÉBASTIEN ROUX

dimanche 03 septembre 2017

Compositeur de musique expérimentale, Sébastien Roux développe depuis 2011, une approche basée sur le principe de traduction sonore, qui consiste à utiliser une œuvre pré-existante comme partition pour une nouvelle pièce sonore.

« Quatuor », d’après le 10ème Quatuor de Beethoven ou « Inevitable Music », basée sur les œuvres graphiques de Sol LeWitt, en sont deux exemples explorés au cours de cet échange en studio !

LES ÉTUDES SONORES, restitution du workshop avec Alessandro Bosetti

dimanche 10 septembre 2017

Alessandro Bosetti a embarqué plusieurs volontaires dans une réalisation collective mêlant voix, protocole performatif et poésie !

On écoute ici une captation de la restitution publique qui a eu lieu à l’Auditorium de la Cité de la Musique de Marseille à l’issue de ce workshop.

Les Études Sonores, un cycle de workshop de création radiophonique co-produit par Euphonia et la Cité de la Musique de Marseille.

RÉSIDENCE EUPHONIA – Péroline Barbet – Carnavas !

dimanche 17 septembre 2017

« Et raconter, au coeur de la mascarade collective, les expériences individuelles du jeu, du travestissement et de ses imaginaires débridés. Créer des liens sonores entre différents lieux, différents feux. Questionner la légitimité d’une telle fête et cette joyeuse réappropriation de l’espace public. Dériver et rendre hommage à ses déploiements sonores. »

Lauréate d’une résidence à l’Atelier-Studio d’Euphonia, décernée dans le cadre des Prix Phonurgia Nova 2016.

Production en partenariat avec le CIRDOC (Bézier) et le GMVL (Lyon).