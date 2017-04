Turn The Light On #78 Une poignée de gens. Théâtre Massalia

Quelque chose qui ressemble au bonheur, une proposition de la Cie Vélo Théâtre, au Théâtre Massalia du 27 au 29 avril.

Une spectacle où nous sommes convié à participer à la scénographie du spectacle. On se laisse porter par la proposition. Chacun avec sa chaise, nous reconstituons des espaces commun liés à l’univers du rail et du voyage. Les gares, les wagons, le paysage qui défile. C’est à la vitesse de la locomotive que nous irons. Et si à la fin du voyage, nous nous applaudissons, c’est sans doute parce que nous avons construit ensemble ces espaces temps, ou peut frayer la poésie quotidienne. On se regarde beaucoup, on s’assemble et puis on fini par trouver sa place, ce lieu d’où le bonheur pourrait enfin se vivre. On aurait fini par l’attraper, enfin, le bonheur, et cessé de lui courir après.

par Emmanuel Moreira

