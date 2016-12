Turn The Light ON #60 Quartier 1er

« Le Premier », le nouveau « quartier des Arts à Marseille » ? C’est le projet porté par Dominique Bluzet, directeur des Théâtres. Valoriser un carré du centre ville comme quartier artistique. Du Théâtre du Gymnase jusqu’au haut de la Canebière. De la rue Thiers en redescendant par la rue du Conservatoire jusqu’au Bernardines. Dans ce bout de ville, s’y loge trois théâtres, une université, une librairie, un lycée et le conservatoire de musique. Dominique Bluzet imagine là un « quartier latin » et souhaite le rendre davantage tangible et surtout lisible. Après le réemploi des anciens kiosque à journaux en mini castelets, la programmation de spectacle en appartement, Dominique Bluzet, s’est associé à un artiste plasticien – Jean Faucheur – et à l’association Planète Emergences. Des tableaux géants seront réalisés sur les rideaux métalliques de la rue du Théâtre Français et sur les murs de la rue. L’inauguration de cette nouvelle rue aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 dans le cadre du lancement des « Dimanches de la Canebière ».

La continuité de ce projet reposera en partie sur le succès du « crowdfunding » lancé par les Théâtres.