THE PUNKORAMA MIX #4

Nouveau midimix PUNKORAMA composé de certains de ces artistes qui ont dans les années 70 voulu définitivement remettre en cause l’establishment musical.

Nombre de groupes Pop et Rock d’aujourd’hui ont un son et des mélodies souvent empruntées au Punk-Rock de la décennie des cols à pelle à tarte et du No Future.

Il est intéressant de faire un petit rappel musical puisque ces sélections aussi énergiques qu’électriques n’ont pas pris une ride…

J’ai donc choisi pour vous les célèbres Stooges avec Igy Pop, les X-Ray Spex,Devo, The Damned, The Stranglers, Buzzcocks, Undertones, The Nerves, Soft Boys et autres Dead Kennedy’s…

Alors sortez vos badges, pantalons à zip et débouchez vos canettes de bière (avec les dents et modération !) pour une heure de mix Punky !

Bon Tease-O-Rama !