Le 10 janvier 2020 se déroulait au forum du Mucem le salon des écritures alternatives en sciences sociales.

Une première édition mettant au centre du débat les enjeux de production et de diffusion des écritures alternatives – pièce de théâtre, documentaire, roman-photo… – et nouveaux outils des sciences sociales. Ces créations collaboratives, expérimentations au service du questionnement de la vie sociale, bouleversent les frontières entre monde scientifique et monde culturel.

L’occasion unique de faire rencontrer des chercheurs, anthropologues, sociologues mais aussi des réalisateurs et documentaristes. Des temps de projection et d’écoute ainsi que des retours sur expériences et présentations de projets étaient également au programme.

Sur une initiative du CNRS, en partenariat avec le centre Norbert Elias et Radio Grenouille ; collecte de paroles et portraits d’intervenants et de participants du salon.