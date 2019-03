Radio-Là ? Radia-Là !

Radio-là est depuis 2015 un atelier permanent d’expression et de diffusion radiophonique mené par l’équipe de Grenouille avec des usagers de la psychiatrie et des soignants, pour tenter de faire bouger les représentations liées à la maladie mentale.

Radio-là est un atelier hebdomadaire qui se fait chaque mercredi après-midi à l’Atelier-Studio d’Euphonia et qui propose à chacun de produire « son expérience » radiophonique et sonore. Nous y effectuons des écoutes, des prises de sons, de l’expression autour de thèmes choisis ensemble, des lectures, du montage, diffusés en FM et mis en ligne sur le web.

Radia n’a rien à voir avec Radio-Là : c’est un réseau international d’une trentaine de radios qui produisent, tour à tour chaque semaine, un programme de création sonore diffusé sur l’ensemble de ces radios. En France, 3 radios associatives sont dans Radia : Campus Paris, Jet FM (Nantes) et Grenouille.

Cette semaine, c’était le tour de Radio Grenouille de proposer un épisode de Radia.

À la manière de John Cage, nous avons jeté les dés et aligné ici 28mn de captations, performances et expériences sonores issues de l’atelier Radio-Là !



Ça donne « Radia-Là » et on y entend ça :

Radia-Là – Février 2019



**Performance : Cartridge Music, partition de John Cage. Interprétée le 27 juin 2018, dans l’émission aquatique (version binaurale).

*Thierry – séquence douche

*Malek – les éboueurs de St-Henri

*André – retour au Parc de la Moline

*Jérôme – pendant la J-B Cage’s leason (version ronflante)

*Thierry – séquence Rock’n roll (brut)

**Performance : Questions (texte de John-Cage) Cafétéria du Pôle Psychiatrique Centre (2017-12-13)

*Manu – cuisine

*Evelyne – cuisine

*Stéphane – lecture d’un texte de Bachelard et son du robinet

*Plusieurs – percolateur de la cafetériat du Pôle

**Performance : Cartridge Music, partition de John Cage. Interprétée le 16 octobre 2018, dans la Rencontre poétique à la Maison du chant.

***Invité : Emmanuel Vigier : La nuit le fleuve Albina (Guyane)