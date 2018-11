Pulsations #33

Marel aux platines pour une sélection 100 % électronique ce mois-ci, à decouvrir ici :

Playlist :

Jascha Hagen : Simple Brain Dance (Dreems remix)

Akumandra : Poncho Acido

Shelter & The Abstract Truth Orchestra : Chayk Al-Jabal

Simple Symetry : Dervish Euphoria

Jascha Hagen : Behold The Night

Bufiman feat Wolf Muller : Kalvier

Markus Gibb : Dernier Souffle (Malcolm Remix)

Mehmet Aslan : Mechanical Turk

Khidja : Indecis (Red Axes Remix)

Ivan Smagghe : Molto Molto Amore

Autarkic : Troubles In The Bay

Total Art Of Percussion : Wuhan Wuchang