Pulsations #29

Une sélection 100 % disco ce mois-ci ! Une manière d’accompagner l’ouverture du tout nouveau club dédié à la house et au disco, le Wild Disco Club qui réjouira les noctambules marseillais, entre le Vieux-Port et Saint-Victor. Le duo Clément Vignes des Jardins Suspendus et Mathieu Piscione d’Animal Industry ont imaginé un lieu de 300m² où la programmation met en avant des artistes de la scène locale tels que Dj Oil, D-Mood Records, Paul Virgo, Fragg, Alfred Jr ou DJ Steef ainsi que des têtes d’affiche. Rendez-vous les jeudi, vendredi et samedi pour danser sur le groove du WDC !

Aucun article lié