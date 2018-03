Pulsations #27

Alerte évènement ! Illa J partagera l’affiche avec Gizelle Smith le 14 avril prochain sur la scène de la salle des fêtes de Venelles. Une soirée exceptionnelle à l’initiative des Comparses & Sons, pour tous les amoureux des beats sombres aux accents soulful du rappeur de Détroit. Dans la famille Yancey, Illa J est le jeune frère du légendaire Jay Dilla. Rappeur, chanteur et producteur, Illa J s’est affranchi depuis son premier album Yancey Boys de la figure tutélaire de son frère décédé en 2006 pour tracer une voie qui perpétue néanmoins l’héritage familial. « J’ai voulu montrer que j’étais devenu l’homme de la famille, depuis que mon frère, J Dilla, et mon père ont disparu » indique le rappeur à propos du clip de son titre Home issu de son dernier album éponyme sorti en juin dernier.

Le son de Détroit, ancienne capitale de la soul débarque donc à Venelles, avec une autre invitée de marque : la non moins talentueuse Gizelle Smith, qui fait son come-back cette année avec un nouvel album signé sur le label Jalapeno, pour le plus grand plaisir des fans de la diva modern soul.

En attendant, on patientera en musique avec ce mix enregistré à Los Angeles le 20 janvier dernier sur l’antenne de l’excellente Soulcircleradio de Dj Mza. Illa J & Franck Nitt aka les Yancey Boys aux platines pour un set hip hop racé dont on ne se lasse pas…

Playlist :

The Seshen : Spectacle

Sampa The Great : Dutch Spring

Moods : Comfortable feat. High Hoops

Space : Captain Easier

Kiefer : Miss U

Illa J : Sam Cook

Love and Balance : Distant Living In Peace

Catching Flies : The Stars

Mac Ayres : Next To You

Illa J : Never Left

Taser : Perdido No Raciocinio Da Loucura

Roane Namuh & Reva DeVito : Should Have Known

Soosh : Too Soon (Remix)

Mammal Hands : In The Treetops

Grooveman Spot : Pretending

Amel Larrieux : Get Up

Children Of Zeus : Don’t Say A Word

Morpheground : The Most High

Badbagnotgood : Can’t Leave The Night