Pulsations #25

Ce mois-ci, Marel reçoit le duo Cancan formé de John Deneuve et de Fred Berthet, pour la sortie de leur premier album Sun City. Un opus qui sonne résolument 80’s, nourri des influences new wave et pop d’un Fred Berthet à la production ; aux textes et au chant, on retrouve l’artiste performeuse John Deneuve.

Pilier de la scène électronique Marseillaise, producteur prolifique, Fred Berthet est l’un des fondateurs du groupe Troublemakers à la fin des années 90. Après un album signé sous l’alias Copyshop, Fred Berthet officie depuis sur différents labels (Gomma, LDN records, Global Warming) sous le pseudo de Dj Steef et produit edits et remixes.

John Deneuve est artiste, performeuse, elle est également la moitié du duo Sugarcraft, autre combo électro-déjanté formé avec Doudouboy, dont le deuxième LP Sissy est sorti en 2016. Dj habituée aux périples musicaux improbables, elle mixe régulièrement dans les soirées Marseille Manhattan.

Playlist :

Cancan : Masoch

Cancan : Amour à l’Italienne

Jascha Hagen : Simple Brain Dance (Dj Steef Remix)

Deux : Game & Performance

Bruno Nicolai : Allora Il Treno

Cancan : Lemon In Sex