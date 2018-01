Pulsations #24

Rediffusion de la première heure du dj set de Marel enregistré le 29 octobre dernier au Mellotron. Le Mellotron est désormais une institution pour tout mélomane : « A l’image de l’instrument auquel il emprunte son nom, Le Mellotron s’utilise comme une boîte à musiques dont le contenu serait inépuisable et en mouvement perpétuel » Fondé en 2012, Le Mellotron éclot d’une webradio. A l’origine hébergée sur une péniche, c’est désormais au 6, rue Beaurepaire dans le 10ème arrondissement de Paris que les ondes du Mellotron distillent le meilleur du son grâce aux sélections des diggers et djs les plus aguerris de l’hexagone et d’ailleurs. Au programme de ce set, une sélection de jazz-funk, de house et de disco pour les oreilles les plus exigeantes ! L’integralité de l’enregistrement est à retrouver ici

Playlist !

Tenorio Junior : Nebulosa

Billy Wooten : Chicango

Weldon Irvine :

Last Bongo In Paris : Bahia Swing

France Gall : Zozoi

Five Corners Quintet : Blueprint

Last Bongo In Paris : Hip Hop Airport

Last Bongo In Paris : Battened Ships

Norman Connors : Just Imagine

Max Graef : Jazz 104

Ben Hauke : I Kinda Miss It

Chaos In The Cbd : Accidental Meetings

Seven Davis Jr : Friends (original mix)

Motor City Drum Ensemble : Send A Prayer (Part 2)

Patrick Cowley : Get A Little