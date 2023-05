MIX ORGAN PARTY #5

Je vous invite pour ce midimix à une « ORGUE PARTY » dans laquelle comme son nom l’indique l’orgue électronique, cet instrument de prédilection des années 60, sera à l’honneur…

Sans distinction d’époque, depuis les années 60 jusqu’à nos jours vous allez entendre toute une série de sélections dans lesquelles l’orgue Hammond côtoiera le Farfisa et autres claviers à sonorités sixties pour un mélange des styles tous dévoués à la danse… Le jazz, le Jerk et le Groove seront convoqués à travers des formations contemporaines telles que le James Taylor Quartet, les Creeps, The Impossibles, Thee Cherylinas, ou encore Minivip. Sans oublier les anciens avec Georgie Fame, Jimmy Smith, Billy Preston, Herbie Hancock et tant d’autres.

Bon Tease-O-Rama !