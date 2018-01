L’OREILLE CASSÉE / TOUJOURS LÀ !

Une nouvelle année pour l’Oreille Cassée, la 20e ! Toujours là pour faire partager notre passion des musiques (Super) Rock, bonne année à tous et à toutes !

PLAY LIST JEUNEs ADULTEs

The MOLOCHS New York (extrait de America’s Velvet Glory, Innovative Leisure)

MAGAZINE Shot By Both Sides (extrait de red Lorry Yellow Lorry, albums & singles 1982-1989, Cherry Red)

MOTÖRHEAD Stone Death Forever

KING WIZARD & The WIZZARD LIZZARD Crumbling Taste (extrait de PolyGondwanaland)

Polygondwanaland, 12e album et 4e sortie de 2017, depuis le 17 novembre en téléchargement libre. Le groupe encourage fans et labels indé de sortir leur propre pressage de l’album, en effet, Polygondwanaland est gratuit. Libre de le télécharger et d’en faire des copies si vous le voulez. Faites en des K7, des cd’s, des pressages vinyls. Vous avez toujours rêvé de créer votre label ? Foncez ! Employez vos potes, pressez vos vinyles et emballez-les. Cet album, il est à vous.

KING WIZARD & The WIZZARD LIZZARD Muddy Water (extrait de Gumboot Soop)

FUGAZZI Suggestion

PJ HARVEY 50 Feet Queenie

NICK GARRIE My Dear One (extrait de The Moon & The Village, Tapete Rds)

MONOCHROME SET Set Eine Symphonie Des Gravens (extrait de red Lorry Yellow Lorry, albums & singles 1982-1989, Cherry Red)

FAST WAY Say What You Will