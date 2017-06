L’OREILLE CASSÉE/ OPEN BAR !

Dernière émission avant la coupure estivale, une prog’ en conséquence, en compagnie d’auditeurs de l’émission SuperRock, Jean marc, jean Paul, Bernard, Annie, Celine, mickaël etc…

Merci à tous !

PLAY LIST End oF the Season

ORVAL CARLOS SIBELIUS Coeur de Verre (album : Ordre et Progrès, Born Bad)

ROCKY ERIKSON & Okervill River Birds’d Crash (album : True Love Cast Out All Evil, Anti)

LOS STRAITJACKETS Shake & Pop (Yep Roc)

WADE JACKSON Dark Mirror (album : Whiskey Alpha Delta Echo, You Are Cosmos)

The PARSON RED HEAD Please Come Save Me (album : Blarred Harming, You Are Cosmos)

JANE’S ADDICTION Summertime Rolls

PIERRE ET BASTIEN Bon A Rien ( album : Musique Grecque, SDZ)

LEMON TWIGS As Long As We’re Together (4 AD)

PETER ROWAN My Blue Hula Girl (album : My Aloha !, Omnivore Recording)