L’Instant d’Eux #35 – Catherine Germain, clown et poème sur pattes

Un jour d’avril, le printemps se planquant décidément encore derrière l’hiver, nous avons voulu nous mettre au chaud !

Au chaud d’un studio de théâtre dans les méandres de la Friche Belle de Mai à Marseille. Celui de la Compagnie l’Entreprise, là où, comme le dit si justement notre invitée, il y a eu de la vie, des cris, des pleurs, des joies, des rires, du travail…Beaucoup de travail. Autour de nous, des spots lumineux, quelques fauteuils rouges clairsemés qui rappellent les familles Chaplin ou Fratellini, des affiches de spectacles délicatement accrochées aux murs, un joli petit banc de bois, un micro au nez coloré, une rencontre : elle, vous et moi.

C’est drôle, plus le temps passait, moins on s’en rendait compte….Et même mieux, on ne savait plus très bien si l’on parlait à la comédienne ou à son clown Arletti !

Une certitude ? Oui ! Pendant une heure, vous allez découvrir ou redécouvrir une femme au coeur immense, au talent fou et à la poésie sans limite. « Il est plus important d’être soi-même que qui que ce soit d’autre » écrivait Virginia Woolf ; alors, qui est Catherine Germain ? Pour le savoir (un peu), il vous suffit d’écouter, en vous laissant porter, en tendant l’oreille, les mains, les yeux etc… 💓 Comme si vous y étiez !





La musique de l’émission – Choix de l’invitée

> Barbara – Une petite cantate – 1966 – Émission « Discorama », archive INA

> Sting – Fragile – 1991

Pour cheminer dans le travail de Catherine Germain

> La biographie de Catherine Germain

> Voir « Le 6ème jour », en vrai !

> Les prochains spectacles de la Compagnie l’Entreprise, c’est par ici

> Lire le magnifique Le clown Arletti, vingt ans de ravissement, François Cervantès et Catherine Germain, co-édition Magellan & Cie/Editions Maison-2009

L’équipe de l’Instant d’Eux

Une émission proposée, préparée et animée par Mélanie Masson

Montage : Laurie-Anne Toulemont

Chroniques : Clémence Fulleda, Elsa Maigne, Frédérique Florent

Générique et habillage : Sébastien Géli & Mélanie Masson