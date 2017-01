L’Instant d’Eux #23 – L’émoi de Sophie : Albert Camus et André Malraux

Le podcast à écouter comme un roman >>> (…il arrive après la diffusion sur les ondes du 88.8…)



En attendant le podcast, notre cadeau plein de poésie en 10 minutes, pour ce 2ème jour de l’année >>> Si Vous Étiez Sophie Doudet ?

Comment tenir le cap face à un océan de tempête qui semble nous submerger ?

Grâce, d’abord et peut-être, au sourire d’un ami ? Évidemment.

Et puis tenir quel cap finalement ?

Celui de la bienveillance ? Oui !

Celui de la sensibilité ? Aussi !

Celui d’un discours intelligent, tendre et passionnant qui fait un bien fou au cœur et à l’âme ? Pardi, droit devant !

Du froid vivifiant de décembre sur les ruines de l’Oppidum d’Entremont face à la montagne Sainte-Victoire, jusqu’à la douceur chaleureuse d’une maison provençale aux volets bleus, prenez le temps, autour d’un thé, de rencontrer deux auteurs majeurs et de plonger dans l’émoi de Sophie, notre première invitée de l’année. Elle publie la « Correspondance, 1941-1959 » entre Albert Camus et André Malraux , aux éd. Gallimard : trente-six lettres, des constellations et des échanges, pour passer de l’«admiration» à la «pensée amicale».

Elle nous fait le bonheur d’ouvrir tel un phare les portes du mois de janvier, avec ce regard espiègle et profond sur le monde auquel il est impossible de ne pas faire confiance…

Une manière pour l’équipe de L’Instant d’Eux de vous souhaiter du courage, de l’humain, du beau, bref le meilleur pour 2017, avec une caresse vocale infinie.

Belle écoute !

Sophie Doudet, est maître de conférences en littérature française à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, elle enseigne la culture générale et l’histoire des idées. Elle est spécialiste de l’œuvre de Malraux et de Camus et a participé à la réalisation de l’exposition « Camus, citoyen du monde » à Aix-en-Provence en 2013. Chez Gallimard, elle a écrit la biographie de Winston Churchill dans la collection «Folio Biographies» . Elle a également accompagné la lecture de L’Or de Blaise Cendrars et de La Perle de John Steinbeck dans la collection « La Bibliothèque Gallimard » et elle a rédigé le dossier pédagogique de La Condition humaine d’André Malraux, de La Chute et des Justes d’Albert Camus dans la collection «Folioplus Classiques»

La musique de l’émission

> Coward – Yael Naim (choix de l’équipe)

> Si je mourais là-bas… – Jean Ferrat (choix de l’invitée)

Si je mourais là-bas sur le front de l’armée

Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée

Et puis mon souvenir s’éteindrait comme meurt

Un obus éclatant sur le front de l’armée

Un bel obus semblable aux mimosas en fleur

Et puis ce souvenir éclaté dans l’espace

Couvrirait de mon sang le monde tout entier

La mer les monts les vals et l’étoile qui passe

Les soleils merveilleux mûrissant dans l’espace

Comme font les fruits d’or autour de Baratier

Souvenir oublié vivant dans toutes choses

Je rougirais le bout de tes jolis seins roses

Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants

Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses

Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants

Le fatal giclement de mon sang sur le monde

Donnerait au soleil plus de vive clarté

Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l’onde

Un amour inouï descendrait sur le monde

L’amant serait plus fort dans ton corps écarté

Lou si je meurs là-bas souvenir qu’on oublie

– Souviens-t’en quelquefois aux instants de folie

De jeunesse et d’amour et d’éclatante ardeur -

Mon sang c’est la fontaine ardente du bonheur

Et sois la plus heureuse étant la plus jolie

Ô mon unique amour et ma grande folie

30 janv. 1915, Nîmes.

Guillaume Apollinaire – Poèmes à Lou



Les guests de l’émission

> « Parlez moi d’elle » – Mon Amie Sophie – Roxana Nadim

> « Le répondeur de L’Instant d’Eux » – Béa Dedieu

Pour aller plus loin, lire et découvrir Sophie Doudet

> Où se procurer l’ouvrage ? Albert Camus, André Malraux, Correspondance (1941 – 1959) et autres textes – Édition de Sophie Doudet, Collection Blanche, Gallimard

> Sophie Doudet, invitée de La Grande Librairie sur France 5, le 17 novembre 2016

> Quelques autres ouvrages de Sophie

