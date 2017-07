Pendant un an, les Philosophes Publics ont animé des ateliers avec des jeunes fréquentant la Maison Pour Tous St Louis – Campagne Lévêque. Il l’ont fait à l’aide de Karim, l’animateur jeunesse de la MPT. Le sujet de l’année était la question « Qui suis-je ? » Dans cette émission, deux des jeunes, Celia et David, et les Philosophes publics reviennent sur cette expérience.

