Depuis quelques années, on constate un fort développement du complotisme. Ce dernier consiste à expliquer des événements par l’existence de complots, alors que d’autres explication sont plus vraisemblables. Dans cette première émission consacrée à cette thématique, les Philosophes publics s’interrogent sur les différentes causes qui peuvent expliquer le succès des visions conspirationnistes du monde.

