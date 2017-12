Les Philosophes publics – Lecture(s) du début de Qu’est-ce que les Lumières? de Kant 2/2 – décembre 2017

Nous prolongeons dans cette émission notre réflexion sur la liberté grâce à la (ou les) lecture (s) du début de Qu’est-ce que les Lumières? de Kant. En effet, en quoi ce texte permet-il de nourrir notre compréhension de la liberté? Pourquoi est-ce important de lier la question de la liberté à celles des lumières et de l’autonomie mais aussi à celles de tâtonnements (on devient libre si on peut essayer de l’être) et plus fondamentalement à autrui (autrui m’appelle comme sujet de la liberté) ? En quoi la liberté politique implique-t-elle l’horizon d’un monde collectif et commun?

