Les philosophes publics – Lecture(s) du début de Qu’est-ce que les Lumières? de Kant 1/2 – novembre 2017

Pourquoi et comment lire le début du texte Qu’est-ce que les Lumières de Kant? En quoi ce texte nous éclaire-t-il sur la liberté? Si la liberté est bien entendu un droit, ce texte montre qu’elle est aussi un acte, nous rappelant ainsi qu’il n’y a pas de liberté sans libération permanente des hommes entre eux et à égalité. En cela, la liberté est fondamentalement politique au double sens du terme : elle travaille la cité et elle est nécessairement collective.

