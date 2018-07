Les Killeuses du Rap

Tout au long de la saison 2017-2018, la Grenouille a choisi de mettre en avant des rappeuses des quatre coins du monde sur son antenne.

Plus que de la discrimination positive, il s’agissait surtout de contrer l’idée que le rap est très masculin « parce que les femmes ne font pas de rap ». En introduisant ces Killeuses chaque semaine, le constat est sans appel : le rap fait par des meufs est bien vivant, sur tous les continents, depuis longtemps. De la trap aux sonorités old school en passant par le rap conscient, il est très divers et souvent à l’avant-garde.

Il aurait fallu quelques années de plus pour prétendre à un tour d’horizon exhaustif. Les barrières de la langue ne facilitent pas la tâche et on regrettera de ne pas avoir exploré, par exemple, l’Asie du Sud-Est. Bref, cette série n’est qu’une ébauche et un appel à la curiosité. Pour les plus curieux justement, direction Madame Rap, qui entreprend cette « visibilisation » avec talent depuis un certain temps.

En attendant, voici de quoi réécouter les Killeuses de la Grenouille.



Carte interactive :





Voir en plein écran

Playlist :

Princess Nokia

KT Gorique

Sonita

Ana Tijoux

Sianna

Karol Conka

Lylice

Shay

Cupcakke

Sampa The Great

Ayben

Missy Eliott

Reykjavikurdaetur

Lady Donli

Danitsa

Comagatte

Chilla

IAMDDB

Aloise Sauvage

Production : Quentin Tenaud