Les feuilletons sonores de La Criée – Tartuffe Théorème de Macha Makeïeff

Tous les mercredis à 18h sur les ondes de la Grenouille.

Tendez l’oreille vers le Théâtre de la Criée: des lectures, des entretiens, des ateliers, des créations sonores, des plateaux radios, les coulisses du théâtre…

Un rendez-vous hebdomadaire sur les ondes à réécouter en podcast.

Les Feuilletons de la Criée #14 – Tartuffe Théorème de Macha Makeïeff

Comment, dans son hôtel particulier, une famille de la grande bourgeoisie se divise autour d’un étrange et charismatique Envoyé, le condamne, le fantasme, l’adore, l’approche… Alors que Madame Pernelle et son fils Orgon célèbrent ce monstre de vertus, épouse, fils, fille, amant, amie et libertins dénoncent un étonnant prédateur.

Cet envoyé s’infiltre dans la maison et prend le pouvoir. Un pouvoir perfide sur les esprits et les corps.

Cet envoyé c’est Tartuffe, chef d’œuvre de Molière, écrit en 1669 et repris 350 ans plus tard par la metteure en scène, plasticienne et directrice du Théâtre de la Criée, Macha Makeïeff. Une adaptation baroque, dans la France des années 1950.

Tartuffe – Théorème est présentée à la Criée du 3 au 26 novembre avant de voyager.

Voici un entretien avec Macha Makeïeff, enregistré le mardi 09 novembre dernier, dans la chambre excentrique du Musée des Tapisseries d’Aix-en-Provence.

Un entretien réalisé par Mario Bompart.

Les Feuilletons de la Criée #13 – Médée de Tommy Milliot

Entretien avec le metteur en scène Tommy Milliot, jeune metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Man Haast. Une compagnie qu’il a fondé en 2014 et dont le thème de prédilection est la famille, et peut être un peu plus précisément la question de la parentalité. Une question que l’on retrouve dans sa nouvelle pièce Médée, une création produite par le Théâtre National de la Criée, à partir du célèbre texte de Sénèque, traduit du latin par Florence Dupont.

Médée sera présenté à la Criée, du 23 septembre au 03 octobre prochain, puis poursuivra son chemin en tournée.

Criminelle autant que magicienne, Médée, est à la limite de la psychologie humaine, pour finir par les transgresser. Par amour pour le héros grec, Jason, Médée trahit son père, son royaume, et tue son frère. Finalement exilé à Corinthe auprès du roi Créon, le couple donne naissance à deux fils. La pièce de Sénèque commence quand Médée apprend l’annonce du mariage de Jason avec Créüse, la fille de Créon.

Naviguant entre douleur et fureur, elle affirme alors sa volonté de se venger. À la différence d’autres figures tragiques, Médée refuse la fatalité, construisant elle-même son destin. Elle « deviendra Médée » avec un crime « au-delà de l’humain » : l’infanticide. Sénèque nous fait alors assister à la naissance d’un monstre.

Animation : Mario Bompart

Réalisation : Djilali Hammiche

Les Feuilletons de la Criée #12 – Regard de Franz Kafka lu par Jan Peters

Regard de Franz Kafka (1883-1924)

Lecture d’extraits par Jan Peters

Recueil des premières nouvelles de Franz Kafka publiées avec Les Métamorphoses. Récits poétiques et sombres, réflexions d’un jeune homme plein d’esprit sur ce que lui inspire le monde, et sa relation avec autrui.

Réalisation sonore Sébastien Trouvé

Les Feuilletons de la Criée #11 – Lettre XXVI des Lettres Persanes lue par Sarah-Jane Sauvegrain

Lettre XXVI, Usbek à Roxanne, des Lettres Persanes, lue par la comédienne Sarah-Jane Sauvegrain.

Les Lettres Persanes, roman épistolaire, publié anonymement par Montesquieu en 1721. Une satire mordante des coutumes occidentales à travers le regard de Rica et Usbek, deux riches Persans voyageant en France.

Les Feuilletons de la Criée #10 – Quai des étudiants

Un feuilleton sonore dédié aux quai des étudiants, trois semaines d’ateliers ouvert aux étudiantes et étudiants, pour découvrir le Théâtre de la Criée, ces métiers et ces pratiques. En collaboration avec Aix-Marseille Université et le Centre Psychanalytique de Consultations et Traitement de Marseille.

Visites, ateliers de pratiques et temps de manipulation technique au plateau. La Grenouille a pu assister à trois demi journées d’ateliers: un temps de découverte des métiers de la production, un autre aux côtés des techniciens du plateau et un troisième de pratique théâtrale avec le comédien Pascal Rénéric.

Aperçu sonore et immersif de ces temps collectifs.

Les Feuilletons de la Criée #9 – Les Fables de La Fontaine 2/2

Dans ce deuxième épisode, Macha Makeïeff et Pascal Rénéric continuent leur plongée dans les Fables de Jean de La Fontaine ! Retrouvez : Le Lion amoureux (à Mademoiselle de Sévigné) ; Le Renard et la Cigogne ; Les Animaux malades de la peste ; Les deux Pigeons ; La Cigale et la Fourmi.

Réalisation sonore et composition musicale: Sébastien Trouvé





Les Feuilletons de la Criée #8 – Les Fables de La Fontaine 1/2

Une série en deux parties. Macha Makeïeff et Pascal Rénéric ont pioché dans le répertoire du plus célèbre fabuliste du XVIIIᵉ siècle, Jean de La Fontaine !

Dans ce premier épisode retrouvez : Le Cochet, le Chat et le Souriceau ; La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf ; Le Rat et l’Huître ; Le Corbeau et le Renard ; Le Chartier embourbé ; Conseil tenu par les Rats ; Le Cerf malade.

Réalisation sonore et composition musicale: Sébastien Trouvé

Les Feuilletons de la Criée #7 – Les Hadza, un ethnologue sur scène

Pour ce deuxième épisode des Feuilletons sonores de La Criée consacré aux Hadza, on s’interroge sur les objets et la scène, avec l’ethnologue Philippe Geslin et des captations enregistrées lors de deux temps de répétition avec l’équipe et la metteuse en scène Macha Makeïeff.

Les Feuilletons de la Criée #6 – Entretien croisé avec Macha Makeïeff & Rosemary Standley

Mercredi 10 mars dernier, nous retrouvions Macha Makeïeff, dans sa fabrique, au dernier étage de la Criée. C’est ici qu’elle a pris l’habitude de recevoir ses invités, dans cette grande pièce mansardée au parquet de bois clair et aux poutres apparentes. Nous nous sommes retrouvés quelques minutes après une représentation réservée aux professionnels de son Lewis versus Alice. Une plongée tant dans la psychologie d’Alice que dans celle de son créateur, Lewis Carrol.

Ce soir, Macha était accompagnée de sa Reine de coeur, la chanteuse Rosemary Standley. Chanteuse folk des duo Moriarty puis Birds on a wire. Chanteuse au lyrisme polyglote, dont la voix est mise en scène dans Lewis versus Alice.





Les Feuilletons sonores de la Criée #5 – Les Hadza, spectacle ethnographique – Entretien Macha Makeïeff & Philippe Geslin

Les âmes offensées, quatrième volet. Spectacles ethnographiques mis en scène par Macha Makeïeff à partir des carnets des terrain de l’ethnologue Phlippe Geslin.

« Dans la Vallée du Rift, cachés dans les collines, des campements discrets abritent les Hadza. Ce sont les derniers chasseurs-cueilleurs de Tanzanie. Un monde au cœur du berceau de notre humanité. S’y pencher, étudier les vestiges que nous offrent ces terres ancestrales, y observer ces femmes et ces hommes qui les peuplent encore. Avoir la tentation de remonter le temps, aller à rebours. Explorer leurs croyances, les premières migrations en quête de désirs, de nourriture et d’échanges. Imaginer enfin les premières sociétés, leurs balbutiements, leurs liens à la nature, aux animaux, aux plantes, aux esprits qui la peuplent. Rêver, mais rêver ne veut pas dire oublier la réalité. »

D’autres contenus radiophoniques réalisés par la Grenouille autour du projet Les âmes offensées: ici







Les feuilletons sonores de la Criée #4 – Les vraies richesses de Jean Giono par Charles Berling





Lecture d’extraits par Charles Berling du récit paru en 1936, dénonçant la vanité de la vie citadine, de l’argent, prétexte pour l’auteur à une réflexion écologique. Réalisation sonore et composition musicale Sébastien Trouvé

Les feuilletons sonores de la Criée #3 – En atelier avec Laurent Ziserman



On pousse la porte du Lycée Joliot-Curie pour assister à une rencontre entre lycées en spécialité Théâtre et le metteur en scène Laurent Ziserman , autour de son spectacle Ana , d’après le film ‘A nos amours’ de Maurice Pialat. Captation, réalisation et montage : Marine Sahabi.

Deuxième épisode:

Les feuilletons de la Criée #2 – Histoires de la peste – Antonin Artaud





Deuxième volet des Histoires de la peste avec un extrait adapté de deux écrits d’Antonin Artaud: Le Théâtre et la Peste et Journal de l’épidémie de Peste à Marseille.

Lecture par Geoffroy Rondeau d’extraits de la conférence à La Sorbonne du 6 avril 1933, suivie d’une conversation autour des chroniques issues du Journal de l’épidémie de peste à Marseille en 1720 avec Pascal Rénéric, Geoffroy Rondeau et Macha Makeïeff.

Réalisation sonore : Sébastien Trouvé

Compositions musicales : Maxime Perrin et Sébastien Trouvé

Premier épisode:

Les feuilletons de la Criée #1 – Histoires de la peste – Jack London







Premier volet des Histoires de la peste avec un extrait adapté de La peste écarlate de Jack London.

Au travers de grands textes littéraires et au regard des temps que nous traversons, La Criée s’inscrit dans la programmation du tricentenaire de la peste de Marseille et revisite cette page de l’histoire.

Lectures avec Pascal Rénéric, Geoffroy Rondeau et Macha Makeïeff

Réalisation sonore Sébastien Trouvé. Compositions musicales Maxime Perrin et Sébastien Trouvé

Enregistrement 31 octobre 2020 à la Criée.