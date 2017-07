La recette de l’été par Radio Grenouille

Du 17 juillet à début septembre, 88.8 se branche à l’heure d’été.

A cette occasion la grenouille enfile son tablier et vous propose une recette pour passer un été délicieux. Entre inédits et rediffusion retrouvez le menu ci-dessous et suivez la recette au jour le jour sur Facebook.

Liste des ingrédients

Prenez une généreuse dose de programmes musicaux

!! à consommer sans modération !!

12h – Tous les jours à midi écoutez la meilleure sélection de mix avec DJ Oil, RAF, Marel, Maki et bebowski. Tous les dimanches à la même heure, Docteur Zoom nous replonge en 1967 pour redécouvrir le mythique summer of love – plus d’information sur :

19h – La crème des émissions musicales à retrouver tous les jours avec : Hangtime, l'Oreille Cassée, La Touche française, Le Coton Club, Kalamazoo, Jazz Me Blues, Wicked Sessions.

21h – Les sons créatifs – Chaque dimanche à 21h plongez dans les expérimentations radiophoniques et tendez l'oreille. Infos à retrouver ici :

Spécial MIMI – Cet été la grenouille revient une nouvelle fois pour la 32 ème édition du festival MIMI entre morceaux, émissions et cartes blanches d'artistes de la programmation. Toutes les infos sur :

On Air 2017 – De retour pour l'édition 2017, radio grenouille proposera 3 soirées programmées en direct sur les ondes, des mixs et interviews des DJ de la programmation.

Incorporer un cocktail d’émissions :

Les Émissions parlées



9h et 21h – Cet été découvrez ou redécouvrez sur les ondes les entretiens de la Grenouille au programme Marseille, éducation, musique, Méditerranée, travail, gastronomie, migrations…

15h et 00h00 – Cet été tous les jours à 15h et 00h00 sur la grenouille un mélange délicieux et spiritueux à savourer allant de la Gastronomie et l’agriculture à la ville et la campagne en passant par une thématique pensée et littérature, tout en replongeant la tête dans le meilleur des archives de Radio Grenouille.

Les courts

Retrouvez les courts de la Grenouille : des nouvelles contées, des entretiens musique et cinéma, des portraits à retrouver du lundi au vendredi à 11h30 et 17h

Rien que pour vous une série inédite autour de l’écologie :

« Depuis dix ans, le mouvement Les Colibris se donne pour mission de relier et de soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et collective, et d’inspirer les autres.

Pour aller au plus près du public, Les Colibris ont entrepris une grande tournée à travers la France au printemps dernier : Le Chant des Colibris. Lors de son escale à Marseille le 13 mai dernier, le mouvement de Pierre Rabhi a réuni citoyens, artistes et associations locales au Théâtre Toursky.

Rencontres et entretiens avec Cyril Dion, Arthur H, Piers Faccini et Mon Côté Punk. »

Les Enfantines

Histoires enfantines, contes d’ici et ailleurs, légendes tous azimuts, un RDV pour les petites oreilles chaque dimanche de l’été à 15h

Mélangez le tout et faire cuire sur la serviette, à la maison ou dans la voiture pour obtenir la meilleure recette de l’été !

Mais impossible de vous laisser trop longtemps alors on se retrouve dès début septembre pour démarrer la nouvelle saison. On vous en dit pas trop mais entre nouveautés, projets excitants, joie, culture, … Il y aura de quoi vous ravir.

Bon été avec la Grenouille.