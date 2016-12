Ils sont venus, ils sont presque tous là, les héros souvent un peu timbrés des dessins animés d’une furieuse envie de nous faire rire ! À commencer par l’incontournable Popeye, mais aussi Mickey, Titi et Gros Minet, Beep Beep, le serpent Kâ, Cendrillon et même l’inspecteur Gadget !

Mais le fil conducteur, ou plutôt l’écorce conductrice (!), est tenu ici par l’inénarrable Woody Woodpecker.

Fermez les yeux et allumez vos écrans imaginaires, c’est parti !

La Petite Boutique de Curiosités – Spéciale Cartoons – Dec. 2016

PLAYLIST :

-THE MELODY FOUR : Le Manège Enchanté (tournicoti, …)

-THE BRAVES : Woodpecker Rock

-BILLY COSTELLO : I’m Popeye, The Sailor Man

-THE MATADORS : Pay Pay Twist (Popeye Theme), goupe tchèque !

-THE TORNADOS : Pop’eye Twist, une production signée Joe Meek.

-HUEY ‘PIANO’ SMITH & HIS CLOWNS : Pop-Eye

-’WEIRD AL’ YANCOVIC : Mr Popeil

-FRANCK POURCEL & Son Grand Orchestre : Mickey, un morceau signé Michel Berger !

-PAUSE CAFE : Trust In Me, morceau envoûtant tiré du ‘Livre de la Jungle’.

-LEE PERRY & THE WHITEBELLY RATS : Inspecteur Gadget 2004

-JACKNIFE LEE : I Tawt I Taw A Puddyfoot

-LOOT! : Beep Beep

-MICHAEL JACKSON : Cinderella Stay Awhile

-PRINCE : Bambi

-BOBBY PAUNETO : Why Is Woody Sad?

-CHUCK BROWN AND THE SOUL SEARCHERS : Woody Woodpecker

-DAN DEACON : Woody Woodpecker

-THE MELODY FOUR : Dunmow Flitch/Bonne Nuit Les Petits/Dear Little Bear