HANGTIME SAISON 9 EPISODE FINAL : Tracks Of The Year

La saison 9 de Hangtime s’achève sur ce 39ème et dernier épisode. Une année riche en émotions, que ce soit avec la grande fête autour de la 300ème ou les deux heures d’antenne exceptionnelles avec IAM, entre autres. Mille mercis à tous les artistes qui sont passés dans l’émission, à notre parrain adoré Sly Johnson, au Future Basics Radio Show, à la First Team, et à tous nos partenaires habituels.

Une dernière émission cela permet toujours de faire un bilan, et voici quelques uns de nos tracks of the week préférés, ceux qui nous ont le plus marqués et qui définissent au mieux cette 9ème saison qui, nous l’espérons, vous aura apporté tout le plaisir nécessaire. Avec en prime le Track Of The Year choisi par le grand Seb Geli himself.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour passer le cap des 10 années passées sur les ondes de la Grenouille.

Une saison 10 qui s’annonce déjà palpitante !

PLAYLIST 27/06/2017

MNDSGN Cosmic Perspective

LOU BERRY Blue Sky

ME & MY FRIENDS All That Is You

SOLANGE Don’t Touch My Hair

LA METHODE L.F.T

SOHN Signal

COMMON Home

ALICIA KEYS She Don’t Really Care

JORDAN RAKEI Midnight Mischief

LOYLE CARNER No cd

BONOBO Bambro Koyo Ganda

FLUME Enough

SANGO Respeita

IAM Orthodoxe live @ hangtime

DJ SHADOW Systematic

ALLTTA That Good Ship

TRACK OF THE YEAR : KENDRICK LAMAR Pride