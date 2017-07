HANGTIME SAISON 9 EPISODE 38 : Special Guest FUTURE BASICS RADIO SHOW

Cinquième épisode de notre clasico radiophonique avec le FUTURE BASICS RADIO SHOW (à retrouver en podcast sur le site 90bpm.com), et pour la sixième année de cette collaboration c’est Monsieur FREEWORKER qui vient offrir aux auditeurs de Hangtime ses dernières nouveautés et coups de coeur.

PLAYLIST 20/06/2017

D DAND Cold

THEON CROSS Newly Awaken

GUTS Stop The Violence

MAI LE HUYEN Co Ai Tren Doi Ma Khong Yeu

BIG BOI Da Next Day

PROLETER Destiny

SOULEANCE Shanice

NINA SIMONE Be That Way Sometimes (Da Reflex Revision)

LANDO CHILL Take It Slow

TRACK OF THE WEEK : EVERYTHING IS RECORDED (featuring Sampha) Close But Not Quite