HANGTIME SAISON 9 EPISODE 32 : Special Guest DOUCHKA

Parmi le nouvelle génération de prodiges de la musique électronique, DOUCHKA se place en très belle position. Ne lui parlez pas de beatmaking, de future beats, le jeune Rennais est au delà de toutes ces cases, et son dernier EP dénommé « Infantile » et sorti sur le label Nowadays Records conforte dans cette idée. Artiste inclassable, il est cette semaine pour la première fois dans Hangtime, en interview et en direct, pour vous présenter ce qu’il a lui même dénommé (avec pas mal de second degré), ses « intergalactic Beats ».

PLAYLIST 09/05/2017

AMEER VAAN High Tolerance

BEARCUBS Underwater Falls (Pablo Nouvelle Remix)

LORD ECHO I Love Music

DOUCHKA No Reason

Live Interview With Douchka

DOUCHKA Call You Mine

DOUCHKA Two Minutes For Love

ALFA MIST Brian

TRACK OF THE WEEK : B.BRAVO Starz In Your Eyez

Saison 9 Episode 32