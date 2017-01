HANGTIME SAISON 9 EPISODE 15 : BACK IN 1996

2016 s’achève enfin ! Si l’année a été musicalement riche en découvertes et belles surprises, elle a été humainement largement pourrie, entre sales personnages, guerres, misères et pertes artistiques. Alors que l’on a fête cette année les 20 ans de quelques beaux disques, et du film cultissime Space Jam, Mars Blackmn, Elodie Rama et Seb Géli vous proposent une émission très spéciale qui pourrait s’appeler « Fuck you 2016, 1996 was way better » ! Retour dans le temps pour retrouver les meilleurs morceaux et révélations de cette année musicalement foisonnante et passionnante.

PLAYLIST 20/12/2016

OUTKAST Elevators

THE FUGEES Ready Or Not

NAS Black Girl Lost

JAY Z Can I Live II

TOO SHORT (featuring Erick Sermon) Buy You Some

DE LA SOUL (featuring Common Sense) The Bizness

MAD IN PARIS Paris A Le Blues (DeeNasty Remix)

BONES THUGZ AND HARMONY Eternal

2 PAC (featuring Snoop Dogg) 2 Of Americas Most Wanted

JAMIROQUAI Cosmic Girl

MAKAVELI Me & My Girlfriend

LIL KIM Crush On You

B REAL, BUSTA RHYMES, COOLIO, LL COOL J & METHOD MAN Hit Em High

GROOVE THEORY It’s Alright

TRACK OF THE WEEK : A TRIBE CALLED QUEST Stressed Out

Saison 9 Episode 15