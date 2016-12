HANGTIME SAISON 8 EPISODE 14 : Special Guest FUTURE BASICS RADIO SHOW

Saison 9 Episode 14

Second épisode de notre clasico radiophonique avec le FUTURE BASICS RADIO SHOW (à retrouver en podcast sur le site 90bpm.com), et pour la sixième année de cette collaboration c’est Monsieur FREEWORKER qui vient offrir aux auditeurs de Hangtime ses dernières nouveautés et coups de coeur.

PLAYLIST 13/12/2016

CLAIRMONT THE SECOND No Favors

NEKFEU OD

DE LA SOUL (featuring Snoop Dogg) Pain

FUTURE BASICS RADIO SHOW’s SELECTION :

SOULEANCE The Ramble (Souleance Re-Edit)

CHARLES X Peace

JOHN LEGEND (featuring Chance The Rapper) Penthouse Floor

LEE FIELDS Make The World

KENDRICK LAMAR Swimming Pool (Rhoni Remix)

ARIN RAY For Real

ERRO Don’t Change

TRACK OF THE WEEK : DAVE BRUBEK (featuring Paul Desmond) Take Five