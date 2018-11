HANGTIME SAISON 11 EPISODE 9 : Special Guest JAZZY BAZZ

Cette semaine nous recevons le haut du panier du rap français, en la personne de JAZZY BAZZ qui vient nous présenter son tout nouvel album « Nuit ». Textes et atmosphères sombres, instrus épurées et acérées, tout pour nous plaire !

PLAYLIST 13/11/2018

ALT J (featuring HEX & Paigey Cakey) Adeline (ADP Version)

VINCE STAPLES Tweakin

MADEINTYO Outstanding

JAZZY BAZZ Buenos Aires Paris

Live Interview With Jazzy Bazz

JAZZY BAZZ Rue Du Soleil

JAZZY BAZZ (featuring Alpha Wann) Insomnie

CHARLIE ROSE Résiste

WALTAA Ready Or Not

TRACK OF THE WEEK : ICE CUBE Arrest The President

Saison 11 Episode 9