HANGTIME SAISON 11 EPISODE 8 : FRESH OUT THE BOX

Session « Fresh Out The Box » cette semaine dans Hangtime, Au programme des nouveautés, et la présence de notre parrain TEME TAN qui nous présentera en direct de Montreal ses derniers coups de coeur et les nouveautés du label Chinese Man Records.

PLAYLIST 06/11/2018

ROY HARGROVE Poetry

SETH XVI Give It All (La Fine Equipe Remix)

THUNDERCAT (featuring BadBadNotGood) King Of The Hill

H.E.R Carried Away

ALACLAIR ENSEMBLE Bazooka Jokes

JEROME 50 Jardin de Givre

KLO PELGAG Samedi Soir à La Violence

PIERRE KWENDERS Sexus Plexus Nexus

HOMEBOY SANDMAN Gut

TRACK OF THE WEEK : QUINCY JONES (featuring Chaka Khan & Mark Ronson) Keep Reachin’

Saison 11 Episode 8