HANGTIME SAISON 11 EPISODE 5 : Special Guest IBEYI

La Fiesta des Suds pose ses valises cette année du côté du J4 à Marseille, et sa programmation une fois de plus est à la hauteur des attentes. Parmi les artistes annoncés, les jumelles d’IBEYI qui font un stop par Hangtime pour une interview exclusive et nous parler de leur nouvel album « Ash ».

PLAYLIST 09/10/2018

GOLDLINK I Can Feel It

SLY JOHNSON Skin (Buffalo B)

BALOJI Kongaulois

SWINDLE Reach The Stars

IBEYI Me Voy

Live Interview With IBEYI

IBEYI No Man Is Big Enough For My Arms

IBEYI Stranger/Lover (Mark Ronson Re-Fix)

THE RONGETZ FOUNDATION The Tour Song

JMSN Levy

WAJEED Strenght

TRACK OF THE WEEK : ANDERSON PAAK (featuring Kendrick Lamar) Tints

Saison 11 Episode 5