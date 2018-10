HANGTIME SAISON 11 EPISODE 4 : Special Guest FUTURE BASICS RADIO SHOW

Retour du clasico radiophonique entre Hangtime et le Future Basics Radio Show qui fête ses 10 ans cette année sur le site 90Bpm.

Freeworker, son animateur est donc en direct pour distiller sa sélection toujours aussi affutée.

PLAYLIST 02/10/2018

CHARLES AZNAVOUR Il Faut Savoir

CYPRESS HILL Band Of Gypsies

ACTION BRONSON White Bronco

MATTEO (featuring Stoogie T) The Unwilling Passenger (El Mundi #1)

LITTLE SIMZ Offence

KIEFER Aaaaa

KAMAAL WILLIAMS House Of Medinas Daggers

JACOB BANKS Unknown (To You)

JUNGLE Heavy California

DOWDELIN Laissé Mwen

LIL WAYNE Uproar

ALPHA WANN Olive & Tom

TRACK OF THE WEEK : NAO Drive and Disconnect

Saison 11 Episode 4