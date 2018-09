HANGTIME SAISON 11 EPISODE 3 : Special Guest JONAH CRUZZ

Direction Atlanta cette semaine dans Hangtime avec le jeune et surdoué MC Jonah Cruzz, qui sort son tout nouvel EP « It’s a Beautiful Thang », mêlant hiphop, nu soul avec même une petite touche de gospel, ce qui amène forcément une petite pépite parfaite pour ce début d’automne.

Mars Blackmn et Elodie Rama reçoivent également le collectif Sneakers Empire qui chaque semaine sur la radio Strasbourgeoise RBS anime la seule émission 100% sneakers de la bande Fm avec « Sneak On Air ».

PLAYLIST 25/09/2018

ROYCE DA 5’9 (featuring Eminem) Caterpillar

FATIMA Caught In A Lie

MASEGO Queen Tings

JONAH CRUZZ Good Vibes Only

JONAH CRUZZ Can You Dig It

NO NAME Blaxploitation

TRACK OF THE WEEK : CHILDREN OF ZEUS Vibrations

Saison 11 Episode 3