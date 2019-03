HANGTIME SAISON 11 EPISODE 24 : Special Guest NOLA IS CALLING

Après Detroit et Soweto, le label lyonnais Jarring Effects nous emmène faire un tour en Louisiane, dans la moiteur de la Nouvelle Orléans pour un projet nommé « NOLA IS CALLING ». Musiciens et MCs y mêlent leurs influences, à l’image du couteau suisse marseillais David Walters qui nous raconte les coulisses de ce passionnant album.

47 SOUL Gammar

ANDERSON PAAK King James

14KT The Power Of Same

ELODIE RAMA X TAGGY MATCHER On & On

NOLA IS CALLING Who Dat

Live Interview With David Walters

NOLA IS CALLING Code Noir

FONKN BOIS Account Balance

TRACK OF THE WEEK : CINEMATIC ORCHESTRA (featuring Roots Manuva) A Caged Bird / Imitations of Life

