HANGTIME SAISON 11 EPISODE 1 : OPENING SHOW

Hangtime saison 11 ! Nouvelle trousse, nouveaux cahiers, crayons taillés, tout est prêt pour démarrer cette nouvelle année de la plus belle des manières, avec pour cet opening show la présence de notre nouveau parrain TEME TAN, qui vient nous présenter ses derniers coups de coeur.

PLAYLIST 12/09/2018

BRASSTRACKS THIRDSTORY Too Far Too Fast

HER I Used To Know Her

JULS & KOJEY RADICAL Normal

K LE MAESTRO Go (On The Count Of 3)

TEME TAN SELECTION

LAUREN FAITH Just A Little

MARCUS LEWIS BIG BAND Fake It Til I Make It

ENNIO MORRICONE L’Amas Sauvage

BLACK EYED PEAS Constant Pt 1 & 2

TRACK OF THE WEEK : MAC MILLER Ladders