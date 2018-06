HANGTIME SAISON 10 EPISODE 34 : Special Guest GANGUE

Marsatac est de retour sur Marseille les 15-16-17 juin, avec une programmation éclectique et exigeante, et notamment une création qui y sera présentée pour la première fois en live, avec un groupe composé de La Fine Equipe, Fulgeance et Haring, et dénommé GANGUE. Une vrai curiosité qui vous sera présentée par toute la bande en direct de Caen où se prépare ce fameux live.

PLAYLIST 12/06/2018

MARIBOU STATE Feel Good

KOJEY RADICAL Water

BE4T SLICER Motion

KIDS SEE GHOSTS Kids See Ghosts

GANGUE Creme

Live Interview With Gangue

GANGUE Pizella

GUTS Flao

JORJA SMITH Blue Lights

J.COLE Kevin’s Heart

TRACK OF THE WEEK : MOSES SUMNEY Make Out In My Car (James Blake Remix)

Saison 10 Episode 34