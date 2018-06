HANGTIME SAISON 10 EPISODE 33 : Special Guest KODÄMA

Mélange d’influences et d’origines, le duo franco-japonais Ködama est cette semaine pour la toute première fois dans Hangtime pour présenter leur tout nouvel EP dénommé « Black Cloud ». Une pure découverte.

Autre invité, Kevin Haroutounian (mixmaker plus connu sous le nom de Clutch23) livre les secrets de son livre « Hangtime – Récits d’un fan de Michael Jordan », déclaration d’amour au plus grand joueur de tous les temps et aux années 90.

PLAYLIST 05/06/2018

ANDERSON .PAAK The Dreamer

AARON COHEN Gang Gang

SUDAN ARCHIVES Escape

KODÄMA Black Cloud

Live Interview with Kodäma

KODÄMA Water No Get Enemy

MIFFLIN ENSEMBLE On The Move

Live Interview with Kevin Haroutounian

TRACK OF THE WEEK : NFROMTHEWAVE Pashun

Saison 10 Episode 33