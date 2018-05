HANGTIME SAISON 10 EPISODE 28 : HANGTIME AWARDS 2018 BEST ALBUM AND SINGLE

Hangtime Awards 2018, c’est parti !

Dès avant la soirée de remises de prix et de lives du 3 mai prochain à l’Espace Julien, nous passons ce soir en revue les catégories du meilleur single et meilleur album de l’année. Et ce sont les vainqueurs YOUTHSTAR pour son single « Boogie Men » et TEME TAN pour son album éponyme qui sont direct avec Mars Blackmn et Elodie Rama.

PALMARES BEST SINGLE

5. BALOJI Soleil de Volt

4. IAM Orthodoxe

3. TOO MANY Ts Hang Tight

2. BONOBO Bambro Koyo Ganda

1. YOUTHSTAR Boogie Men

PALMARES BEST ALBUM

5. LLORCA The Garden

4. IBEYI Ash

3. UNNO Amaai

2. CHINESE MAN Shikantaza

1. TEME TAN Témé Tan

Saison 10 Episode 28