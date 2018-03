HANGTIME SAISON 10 EPISODE 25 : Special Guest GIZELLE SMITH

8 ans après l’album « This Is Gizelle Smith », celle qui a été surnommée à juste titre « The Golden Girl Of Funk » s’est émancipée. Exit les Mighty Mocambos, GIZELLE SMITH est de retour en solo avec l’excellent album « Ruthless Day ». Une soul comme on les aime, assumant un héritage 60s tout en apportant une touche de modernité qui n’appartient qu’à la dynamique londonienne qui est cette semaine en direct dans Hangtime.

PLAYLIST 27/03/2018

BLUEPRINT Two Headed Monster

COMA-CHI Cycle

MATTEO Squamata

GIZELLE SMITH Hero

GIZELLE SMITH Dust

Live Interview With Gizelle Smith

GIZELLE SMITH Hey Romeo

GIZELLE SMITH Scared Of Something

QNA Golden Hour

TRACK OF THE WEEK : JON HOPKINS Emerald Rush

Saison 10 Episode 25