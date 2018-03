HANGTIME SAISON 10 EPISODE 24 : Special Guest SENBEI

Nos parrains de Chinese Man sont dans les studios d’Hangtime cette semaine pour présenter cette désormais fameuse soirée concoctée chaque année dans le cadre du Festival International du Film d’Aubagne. Et parmi les artistes programmés nous retrouvons le producteur et beatmaker SENBEÏ, qui a sorti il y a quelques semaines son excellent album Ningyo, voyage à travers de passionnantes influences japanisantes, entre atmosphères sombres et cinématiques, hiphop survitaminé et plages atmosphériques.

Vous l’aurez compris : Senbeï avait tout pour nous plaire, et cette interview en direct ne fait que le confirmer.

PLAYLIST 20/03/1018

FASHAWN Proud

GIZELLE SMITH Dust

HOUSE OF PAIN Jump Around (25th Anniversary Remix featuring Damian Marley & Everlast)

SENBEI (featuring Youthstar & ASM) Ryori

Live Interview With SENBEÏ

SENBEI Photo de Classe

BAJA FREQUENCIA Piranha

YOUTHSTAR Vocabularious

TRACK OF THE WEEK : SLY 5TH AVENUE Still Dre

Saison 10 Episode 24