HANGTIME SAISON 10 EPISODE 21 : Special Guest THE WAXIDERMIST

Personnage énigmatique, le WAXIDERMIST est de retour avec un premier album « The Origami Case » (après un premier projet dans lequel il apparaissait sous le nom de Lawkyz). Avec ses partenaires musiciens et featuring alléchants (Mattic, RaceCar, Anna Kova…), the WAXIDERMIST offre un disque élégant et foisonnant, parmi les bonnes surprises de cette fin d’hiver.

PLAYLIST 27/02/2018

LION BABE Honey Dew

CISCERO Function

THE WAXIDERMIST The Snow

THE WAXIDERMIST The Adventures

Live Interview With The Waxidermist

THE WAXIDERMIST Forgotten Gems

DC No Manners

COZZ (featuring J Cole) Zendaya

TRACK OF THE WEEK : DAYME AROCENA Mambo Na Ma

Saison 10 Episode 21