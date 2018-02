HANGTIME SAISON 10 EPISODE 20 : Special Guest TY

Le MC anglais TY est enfin de retour dans Hangtime, 5 ans après avoir remporté le Hangtime Award 2013 du meilleur single pour « Like You Never ». Son nouvel album « Work Of Heart » qui sort le 2 mars prochain est un travail d’introspection à travers les doutes et espoirs qui l’ont amené à se rapprocher du label Jazz:Refreshed. Hiphop old school, lyrics engagé, TY nous invite à découvrir son Angleterre. Le best du made in UK est dans Hangtime cette semaine.

PLAYLIST 20/02/2018

MASHUP SUPERSTARS Flex Up

MATT MCGHEE Sweat

GRACY HOPKINS Gerald (So Epic)

TY As The Smoke Clears

Live Interview With TY

TY Work Of Heart

EVERYTHING IS RECORDED (Featuring Sampha, Ibeyi, Wiki & Kamasi Washington) Mountains Of Gold

KENDRICK LAMAR Be Humble (Llorca’s Remix)

TRACK OF WEEK : TOM MISCH Water Baby

Saison 10 Episode 20